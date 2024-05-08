الشرطة الأمريكية تزيل مخيما مؤيدا لفلسطين في جامعة جورج واشنطن وتعتقل عشرات الطلبة

بقلم: يورونيوز

بدأت الشرطة الأمريكية بإخلاء مخيم أقامه الطلبة المؤيدون لفلسطين في جامعة جورج واشنطن في العاصمة واشنطن، وذلك بعد ساعات من مغادرة عشرات المتظاهرين للموقع، وتوجههم إلى منزل رئيسة الجامعة إلين غرانبرغ.

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قالت صحيفة "جي دبليو هاتشيت" (GW Hatchet)، وهي صحيفة يديرها الطلاب في الجامعة، إن الضباط وجهوا تحذيرًا ثالثًا وأخيرًا للمتظاهرين صباحًا يوم الأربعاء، بأنه سيتم اعتقال جميع من بقي في المخيم.

ووفقًا لمنظمي الحدث، فإنه تم اعتقال ما يقرب من 30 شخصًا، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لاحتواء الحشد. ومن المقرر أن يدلي العمدة موريل باوزر ورئيسة شرطة ميامي باميلا سميث بشهادتهما، بشأن تعامل سلطات المقاطعة مع الاحتجاج في جلسة استماع للجنة الرقابة والمساءلة، في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء.