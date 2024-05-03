جعجع: دخول حزب الله الحرب إلى جانب حماس أضر بلبنان ولم يساعد غزة

بقلم: يورونيوز

انتقد رئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع حزب الله، لدعمه حماس وفتح جبهة قتال ضد إسرائيل، قائلا إنها أضرت بلبنان، دون أن تؤثر في الهجوم الإسرائيلي الساحق على قطاع غزة.

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وأكد جعجع في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أن على حزب الله الانسحاب من المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، وعلى الجيش اللبناني الانتشار في جميع النقاط التي يسيطر عليها مقاتلو الجماعة المدعومة من إيران، مواقع لهم".

وجاءت تصريحات رئيس حزب القوات اللبناني في الوقت الذي يسعى فيه دبلوماسيون غربيون التوسط لخفض التصعيد في الصراع الحدودي وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع في المنطقة.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي الثامن من الشهر نفسه، بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية أي بعد يوم واحد من تنفيذ حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في جنوب إسرائيل.

وقتل أكثر من 350 شخصا في لبنان بينهم 273 من مقاتلي حزب الله وأكثر من 50 مدنيا.

وقال جعجع من معراب "لا يحق لأحد أن يتحكم في مصير بلد وشعب بمفرده.. حزب الله ليس الحكومة في لبنان. هناك حكومة في لبنان يمثل فيها حزب الله".

وبالإضافة إلى ذراعه العسكرية، فإن حزب الله هو حزب سياسي، وقد نال أحد نوابه، محمد رعد، الرقم الأعلى من الأصوات في كل لبنان (48 ألفاً و543 صوتاً) في الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدها لبنان.

ويسعى جعجع، المدعوم من المملكة العربية السعودية، إلى تقديم نفسه كزعيم للمعارضة ضد حزب الله.