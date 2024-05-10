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فيديو: ملقيًا التراب بيديه على التابوت... زعيم كوريا الشمالية يحضر جنازة مسؤول الدعاية كيم كي نام

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع كبار المسؤولين يقومون بزيارة تعزية إلى جثمان كيم كي نام
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع كبار المسؤولين يقومون بزيارة تعزية إلى جثمان كيم كي نام Copyright Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
Copyright Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
بقلم:  يورونيوز
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حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مراسم جنازة كيم كي نام، رئيس الدعاية في كوريا الشمالية الذي أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن وفاته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن كيم كي نام، رئيس الدعاية الكورية الشمالية، توفي عن عمر يناهز 94 عامًا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية لكوريا الشمالية إن الزعيم الحالي للبلاد، كيم جونغ أون، زار جثمان كيم كي نام في قاعة الجنازة في العاصمة بيونغ يانغ، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، قدم تعازيه لأفراد الأسرة. 

وأضافت الوكالة إن كيم جونغ أون سيرأس لجنة الجنازة الحكومية لكيم كي نام، الذي تم دفنه يوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم كي نام، الأمين السابق للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، "كرس كل ما في وسعه للنضال المقدس من أجل الدفاع عن النقاء الأيديولوجي لثورتنا وتعزيزه وضمان النصر المطرد للقضية الاشتراكية".

وتوفي كيم يوم الثلاثاء بعد علاجه من أمراض مرتبطة بالعمر وفشل في أعضاء الجسم خلال العام الماضي.

المصادر الإضافية • أ ب

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