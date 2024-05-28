Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

اعلان

شاهد: سيول تنشر فيديو يظهر انفجار صاروخ كوري شمالي يحمل قمرا صناعيا في الجو

لحظات انفجار صاروخ كوري شمالي يحمل قمرا صناعيا للتجسس في الجو
لحظات انفجار صاروخ كوري شمالي يحمل قمرا صناعيا للتجسس في الجو Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بث الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء، مقطعا مصورا يظهر لحظة انفجار صاروخ كوري شمالي يحمل قمرا صناعيا للتجسس في الجو.

اعلان

وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن المقطع المصور الذي يظهر انفجار صاروخ كوريا الشمالية قد تم تصويره بواسطة معدات المراقبة المثبتة على متن سفينة دورية عسكرية كورية جنوبية متمركزة في منطقة الجزيرة الشمالية الغربية للبلاد.

وكانت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونغ يانغ قد أعلنت في بيان الاثنين، فشل آخر محاولة قامت بها بيونغ يانغ لوضع قمر اصطناعي لغرض التجسس في المدار،

وأفادت أن "القمر ماليغيونغ 1 1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه، وفشلت عملية إطلاقه".

وهذا الفشل هو بمثابة انتكاسة لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي وآمال الزعيم كيم جونغ أون الذي كان يسعى لإرسال أقمار صناعية لمراقبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وجاءت عملية الإطلاق الفاشلة بعد ساعات من اجتماع زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان في سيول في أول اجتماع ثلاثي لهم منذ أكثر من أربع سنوات.

ومن غير المعتاد، أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات استفزازية عندما تنخرط الصين، حليفتها الرئيسية وخط أنابيبها الاقتصادي، في دبلوماسية رفيعة المستوى في المنطقة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

كوريا الشمالية تفشل في وضع قمر تجسس في المدار

ضمن احتفال رسمي ضخم.. زعيم كوريا الشمالية يدشن صورة تظهره إلى جانب والده وجدّه

فيديو: ملقيًا التراب بيديه على التابوت... زعيم كوريا الشمالية يحضر جنازة مسؤول الدعاية كيم كي نام

محطة الفضاء الدولية كوريا الشمالية -نووي - تهديد صاروخ تجسس كوريا الجنوبية