شاهد: سيول تنشر فيديو يظهر انفجار صاروخ كوري شمالي يحمل قمرا صناعيا في الجو

بقلم: يورونيوز

بث الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء، مقطعا مصورا يظهر لحظة انفجار صاروخ كوري شمالي يحمل قمرا صناعيا للتجسس في الجو.

اعلان

وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن المقطع المصور الذي يظهر انفجار صاروخ كوريا الشمالية قد تم تصويره بواسطة معدات المراقبة المثبتة على متن سفينة دورية عسكرية كورية جنوبية متمركزة في منطقة الجزيرة الشمالية الغربية للبلاد.

وكانت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونغ يانغ قد أعلنت في بيان الاثنين، فشل آخر محاولة قامت بها بيونغ يانغ لوضع قمر اصطناعي لغرض التجسس في المدار،

وأفادت أن "القمر ماليغيونغ 1 1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه، وفشلت عملية إطلاقه".

وهذا الفشل هو بمثابة انتكاسة لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي وآمال الزعيم كيم جونغ أون الذي كان يسعى لإرسال أقمار صناعية لمراقبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وجاءت عملية الإطلاق الفاشلة بعد ساعات من اجتماع زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان في سيول في أول اجتماع ثلاثي لهم منذ أكثر من أربع سنوات.

ومن غير المعتاد، أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات استفزازية عندما تنخرط الصين، حليفتها الرئيسية وخط أنابيبها الاقتصادي، في دبلوماسية رفيعة المستوى في المنطقة.