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مباشر. تغطية مستمرة| إسرائيل تواصل قصف القطاع ونسف المباني ونتنياهو يتوعد: "إذا اضطررنا فسنقاتل بأظفارنا"

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة وقت الغروب، الخميس 9 مايو/أيار 2024.
مبانٍ مدمرة في قطاع غزة وقت الغروب، الخميس 9 مايو/أيار 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ217 من الحرب على غزة، استمر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي العنيف على عدة مناطق في القطاع، من أبرزها رفح ومناطق في جنوب شرق مدينة غزة.

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كما وردت أنباء عن قيام الجيش الإسرائيلي بنسف مربعات سكنية ومبانٍ برمّتها في مدينتي رفح وغزة.

على الصعيد السياسي، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لوّح بأن واشنطن لن تمنح تل أبيب أسلحة جديدة إذا قررت الأخيرة اجتياح رفح والمناطق السكنية فيها بشكل موسع.

وقال نتنياهو في بيان: "إذا اضطررنا إلى الوقوف وحدنا، فسنقف وحدنا. وإذا اضطررنا، فسنقاتل بأظفارنا. لكن لدينا أكثر بكثير من الأظفار."

تطورات اليوم السابق

فيما يلي أبرز تطورات اليوم:

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الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن قطاع غزة رفح - معبر رفح بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني