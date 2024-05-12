بقلم: يورونيوز

نفذ الجيش الإسرائيلي عدة هجمات على قطاع غزة فجر الأحد تركزت في رفح وشمال غزة.

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دخلت الحرب على غزة يومها الـ219، وقتل فيها 34971 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي بحسب وزارة الصحة في غزة. مع إصرار إسرائيلي على اجتياح ما تصفه بـ"آخر معاقل حماس" في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، الأمر الذي ترفضه واشنطن والعديد من حلفاء إسرائيل وتحذر منه الأمم المتحدة.

وفجر الأحد، قتلت غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في رفح 9 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال.

وقتلت قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة، شابًا فلسطينيًا وأصابت آخر. كما نفذت قوات إسرائيلية سلسلة اعتقالات خلال اقتحامها عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

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