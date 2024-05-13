بعد إزاحة شويغو عن وزارة الدفاع.. لندن تتهمه بالمسؤولية عن "355 ألف ضحية" في صفوف الجيش الروسي

بقلم: يورونيوز

اتهم غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، نظيره الروسي، سيرغي شويغو، بمسؤولية سقوط "أكثر من 355 ألف ضحية" بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي خلال عامين من الحرب على أوكرانيا.

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وأقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد شويغو الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2012، وبعد أيام قليلة من تنصيبه لولاية رئاسية خامسة.

وأفاد شابس على منصة أكس "شويغو تسبب بسقوط أكثر من 355 ألف ضحية في صفوف جنوده وبمعاناة هائلة بين المدنيين في إطار حملة غير قانونية في أوكرانيا".

وأضاف "روسيا تحتاج إلى وزير دفاع يمكنه إلغاء هذا الإرث الكارثي وإنهاء الغزو، لكن كل ما ستحصل عليه هو دمية أخرى لبوتين".

ووفقا للكرملين سيحل أندريه بيلوسوف مكان شويغو وهو أحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين لبوتين ولكنه لا خبرة عسكرية لديه.