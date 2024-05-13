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شاهد: لمواجهة الصين.. القوات الأمريكية تتمركز في مدن فلبينية نائية

القوات الأمريكية في الفلبين
القوات الأمريكية في الفلبين Copyright Aaron Favila/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Aaron Favila/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أصبحت مدينة سانتا آنا الفلبينية الهادئة، ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، حيث بدأت القوات الأمريكية بالتمركز في 9 قواعد عسكرية.

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وسمح الرئيس الفلبيني الذي تولى منصبه في عام 2022، للقوات الأمريكية والأسلحة بالوصول إلى أربع قواعد عسكرية فلبينية، ورفع هذا القرار عدد المواقع التي يمكن للقوات الأمريكية التواجد فيها بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز لعام 2014 (EDCA) إلى تسعة.

تقع مدينة سانتا آنا النائية في موقع استراتيجي للتوتر والتنافس الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. فيما تعتبر الصين الفلبين مقاطعة متمردة يمكن استعادتها عبر القوة العسكرية.

عملت واشنطن في السنوات الأخيرة،على تعزيز التحالفات العسكرية في آسيا لمواجهة الصين والتي تعتبرها التحدي الأمني الأكبر الذي تواجهه.

وتحاول الفلبين تعزيز دفاعاتها الخارجية بعد سلسلة من الأعمال العدائية التي شنتها بكين في بحر الصين الجنوبي والتي بدأت العام الماضي. 

وكانت قوة عسكرية أمريكية وأسترالية وفلبينية قد بدأت بمناورات عسكرية الشهر الماضي في المياه المواجهة لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وهي تدريبات أثارت عداء بكين.

المصادر الإضافية • أ ب

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