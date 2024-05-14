الولايات المتحدة: إسرائيل حشدت قوات على أطراف رفح تكفي لتنفيذ توغل شامل

بقلم: يورونيوز

تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف رفح جنوبي قطاع غزة، في مسعى لاجتياح واسع للمدينة خلال أيام، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

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لكن المسؤلين الأمريكيين اللذين كشفا عن هذه المعلومات، كانا غير متأكدين مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت قراراً نهائيا بشن هجوم كبير على رفح، ووصفا الخطوة إن تمت بـ"تحد مباشر للرئيس جو بايدن".

وحذر أحد المسؤوليْن منعدم جهوزية إسرائيل للمضي قدماً بهذه الخطوة، بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والنظافة والمأوى، قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون في رفح.

وقد حذرات إدارة بايدن، لاسيما العديد نت المنظمات الإنسانية، إسرائيل من شن هجوم كبير في رفح المكتظة بالسكان.

والأسبوع الماضي، تصاعدت حدة التوترات الإسرائيلية الأمريكية، حيث أعلن بايدن عن نية الولايات المتحدة حجب بعض شحنات الأسلحة الإضافية إلى إسرائيل إذا قررت غزو رفح.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض يوم الإثنين: "كان الرئيس واضحاً في أنه لن يقدم أسلحة هجومية معينة لمثل هذه العملية في حالة حدوثها".