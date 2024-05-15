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بايدن يرسل المزيد من الذخائر إلى إسرائيل بقيمة مليار دولار وفق مسؤولين في الكونغرس

وصول طائرة محملة بصناديق ذخيرة أمريكية لإسرائيل إلى قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية 2023/10/13
وصول طائرة محملة بصناديق ذخيرة أمريكية لإسرائيل إلى قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية 2023/10/13 Copyright Lolita Baldor/AP
Copyright Lolita Baldor/AP
بقلم:  يورونيوز
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قال مساعدون في الكونغرس الأمريكي إن أسلحة وذخائر سترسل إلى إسرائيل تشمل حوالي 700 مليون دولار لذخيرة الدبابات، و500 مليون دولار للمركبات التكتيكية و60 مليون دولار لقذائف الهاون. وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة عملية نقل الأسلحة التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

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قال ثلاثة مساعدين في الكونغرس الأمريكي إن إدارة جو بايدن أبلغت المشرعين الرئيسيين، أنها سترسل أسلحة وذخائر إضافية إلى إسرائيل بأكثر من مليار دولار، لكن لم يُعرف على الفور متى سيتم تسليم الأسلحة.

وهذه هي أول شحنة أسلحة إلى إسرائيل يتم الكشف عنها، منذ أن علقت الإدارة الأمريكية عملية نقل أسلحة أخرى، تتكون من 3500 قنبلة يصل وزن الواحدة منها إلى 2000 رطل، هذا الشهر. وقالت إدارة بايدن، متذرعةً بالقلق على الضحايا المدنيين في غزة، إنها أوقفت نقل تلك القنابل لمنع إسرائيل من استخدام تلك الذخائر بالذات، في هجومها على مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة.

وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب دعمها العسكري لحرب إسرائيل، المستمرة منذ سبعة أشهر ضد الفلسطينيين في غزة ، في وقت يخوض فيه بايدن معركة إعادة انتخابه ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقد دفع بعض الديمقراطيين بايدن إلى الحد من عمليات نقل الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، لحماية المدنيين الفلسطينيين، بعد أن أدت الاحتجاجات في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى إيصال هذه الرسالة هذا الربيع.

في المقابل يخطط الجمهوريون في مجلس النواب، لتقديم مشروع قانون هذا الأسبوع لتفويض تسليم الأسلحة الهجومية لإسرائيل.

ورغم تعليق شحنة القنابل لمرة واحدة، إلا أن بايدن ومسؤولي الإدارة الأمريكية أوضحوا أنهم سيواصلون تسليم الأسلحة الأخرى والدعم العسكري الشامل لإسرائيل، التي تعد أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية.

المصادر الإضافية • أ ب

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