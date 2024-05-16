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مباشر. الحرب على غزة| قصف إسرائيلي على أنحاء القطاع ومحكمة العدل الدولية تنظر في طلب جديد لجنوب إفريقيا

مسعفون فلسطينيون يإخراج جثمان رجل بين أنقاض مبنى دمر في غارة جوية إسرائيلية في النصيرات بقطاع غزة. 2024/05/14
مسعفون فلسطينيون يإخراج جثمان رجل بين أنقاض مبنى دمر في غارة جوية إسرائيلية في النصيرات بقطاع غزة. 2024/05/14 Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
بقلم:  يورونيوز
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بلغ عدد ضحايا القصف الإسرائيلي من الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وإلى غاية أمس 35233 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 79141 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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واصلت القوات الإسرائيلية لليوم 223 هجماتها على غزة، إذ شنت عديد الغارات وقصفت بالمدفعية مناطق مختلفة من القطاع، واستهدفت مخيم جباليا خاصة، الذي تدور فيه معارك ضارية مع الفصائل الفلسطينية المقاتلة، كما استهدفت منازل الفلسطينيين الذين نزح منهم أكثر من 95% ساكنا، تجمع ما يقرب من 1.5 مليون نسمة في مخيم رفح جنوب القطاع موقعة قتلى وجرحى. سياسيا، تشهد مفاوضات الوسطاء لوقف إطلاق النار جمودا، فيما ترفض حركة حماس أن تستثنى من أي تسوية بعد الحرب في القطاع. من جانب آخر، تبدأ محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، جلسات استماع تستمر يومين للنظر في طلب من جنوب أفريقيا للتأكد من أن إسرائيل ستوقف عمليتها العسكرية في رفح .

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وفي ما يلي آخر التطورات:

المصادر الإضافية • وكالات

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