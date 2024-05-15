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في أول رحلة خارجية له بعد إعادة توليه الرئاسة.. بوتين يصل الصين في زيارة دولة

لقاء سابق بين بوتين وشي في الكرملين - موسكو مارس 2023.
لقاء سابق بين بوتين وشي في الكرملين - موسكو مارس 2023. Copyright Mikhail Tereshchenko/Sputnik
Copyright Mikhail Tereshchenko/Sputnik
بقلم:  يورونيوز
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في زيارة دولة يلتقي فيها بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول رحلة له بعد إعادة توليه الرئاسة للمرة الخامسة.

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وكانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت إن زيارة بوتين ستستغرق يومين. وتأتي هذه الزيارة بعد تقارب روسي صيني تعزز بين الحليفين.

وقال بوتين لوسائل إعلام صينية عشية الزيارة، إن موسكو منفتحة للتفاوض بشأن الحرب في أوكرانيا.

وكما أعلن الكرملين، أن بوتين سيلتقي نظيره الصيني في اليوم الأول من زيارته و"سيناقش زعيما روسيا والصين بالتفصيل مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وسيحددان الاتجاهات الرئيسية لمزيد من التطوير الملموس للتعاون الروسي الصيني، وسيتبادلان أيضًا وجهات النظر المتعمقة بشأن القضايا الدولية والإقليمية"

علاقات تجارية

خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية، قال بوتين إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده والصين تتطور بسرعة، واعتبر أن ذلك يدلّ على "مناعة مستقرة في مواجهة التحديات الخارجية وظواهر الأزمات".

وكشف بوتين عن أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يبلغ الآن نحو 20 تريليون روبل أو ما يقرب من 1.6 تريليون يوان (219 مليار دولار).

وأضاف أن الصين ظلت شريك روسيا التجاري الرئيسي على مدار 13 عاما، وقد صعدت روسيا إلى المركز الرابع في ترتيب النظراء التجاريين للصين عام 2023.

المصادر الإضافية • أ ب

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