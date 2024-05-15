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فيديو: في ظل توترات مع الهند.. الجيش الباكستاني يختبر بنجاح منظومة صواريخ جديدة

باكستان تجري اختبارات نجاحة على منظومة صاروخية متطورة
باكستان تجري اختبارات نجاحة على منظومة صاروخية متطورة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت القوات المسلحة الباكستانية عن نجاح اختبار نظام صواريخ قصير المدى الذي تم تطويره محليًا، بهدف تعزيز قدرتها على ردع أي هجوم محتمل من الدولة المجاورة الهند.

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وفقًا للبيان العسكري، يبلغ مدى الصواريخ 400 كيلومتر، وتمتلك هذه الصواريخ بميزات قابلة للمناورة وبنظام ملاحة حديث، ما يمنحها القدرة على التفاعل مع الأهداف العسكرية بدقة عالية واعتراض أنظمة الدفاع الصاروخي.

وقدم كل من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والجيش تهنئة إلى للفريق العلمي والمهندسين وكل من ساهم في نجاح هذا الاختبار، وفقا لما جاء في نص البيان.

ويقوم الجيش الباكستاني باختبار إطلاق صواريخ كروز وأسلحة مطورة محلياً بشكل مستمر، في محاولة لإظهار قدرته على ردع أي تهديد محتمل من الهند.

وقد خاض الغريمان، المسلحان نووياً، ثلاث حروب ضد بعضهما البعض منذ استقلالهما عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947.

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