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جدونا

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شي جين بينغ يؤكد أن الصين مستعدة لتحديث الممر الاقتصادي مع باكستان

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين، مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف حيث أكد أنا الصين مستعدة لتحديث الممر الاقتصادي مع باكستان وتعميق العلاقات مع البرازيل.
التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين، مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف حيث أكد أنا الصين مستعدة لتحديث الممر الاقتصادي مع باكستان وتعميق العلاقات مع البرازيل. Copyright Wang Zhao/AP
Copyright Wang Zhao/AP
بقلم:  يورنيوز
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التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين، مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف حيث أكد أن الصين مستعدة لتحديث الممر الاقتصادي مع إسلام أباد

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أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن دعم بلاده القوي لمبادرة "الحزام والطريق"، التي طرحها الرئيس شي جين بينغ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشروع الرائد، أفاد باكستان بشكل كبير.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لضيفه الباكستاني شهباز شريف الجمعة، إن بكين مستعدة للعمل مع إسلام آباد، لبناء نسخة مطورة من الممر الاقتصادي الذي يربط بين البلدين.

على مدى العقد الماضي، لعب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني دوراً مهماً في تغيير المشهد الاجتماعي والاقتصادي في باكستان، وهو نموذج للتنمية المستدامة.

وتشمل خطة مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، بناء وتحسين الطرقات وأنظمة السكك الحديدية .

وفيما يتعلق بالهجوم الانتحاري، الذي أسفر عن مقتل خمسة صينيين في مارس/آذار الماضي في داسو، تعهد شهباز شريف بضمان سلامة العمال الصينيين في باكستان.

المصادر الإضافية • اب

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