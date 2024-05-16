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حماس ترد على اتهامات عباس.. "العدو لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه"

على اليمين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار
على اليمين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار Copyright AP Photo/
Copyright AP Photo/
بقلم:  يورونيوز
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أعربت حركة حماس عن أسفها لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتهم الحركة بإعطاء "الذرائع" لإسرائيل لمهاجمة غزة من خلال تنفيذ هجوم "طوفان الأقصى".

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وقالت الحركة في بيان: "إن العدو الصهيوني لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه".

وأضافت حماس أنها أكدت مرارًا حرصها على إتمام الوحدة الوطنية، وأن الحركة تحلت بالمرونة في كل المحطات من أجل "تمتين" جبهتنا الداخلية.

وكان الرئيس الفلسطيني قد وجه أصابع الاتهام إلى حماس في كلمته التي ألقاها خلال القمة العربية في دورتها الـ33 في البحرين، متهمًا الحركة بأنها نفذت الهجوم بقرار منفرد، وقال: "إن حماس نفذت العملية العسكرية في 7 أكتوبر بقرار منفرد ووفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع لمهاجمة غزة"

وأضاف أن السلطة الفلسطينية أعلنت "موقفا واضحا وصريحا ضد استهداف المدنيين بشكل مطلق".

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