يتجاوز رواتب أغلب فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم.. الكشف عن راتب ميسي السنوي في إنتر ميامي

بقلم: يورونيوز

يُعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي، اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الأمريكي على الإطلاق، حيث يبلغ الأجر السنوي الذي يتقاضاه أكثر من 20.4 مليون دولار في أول موسم كامل له، بحسب رابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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ميسي، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة في صيف 2023، يحصل على راتب أساسي قدره 12 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 20.4 مليون دولار كتعويض مضمون.

وتغطي هذه الأرقام ما يتقاضاه ميسي من صفقته في الدوري الأمريكي، والتي تستمر حتى موسم 2025، بما في ذلك أي مكافأة تسويق، لكنها لا تشمل أي اتفاقيات إضافية مع الفريق أو الشركات التابعة له.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل ميسي على أموال من صفقته مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، وحصة من الإيرادات من خدمة بث الدوري الأمريكي الرقمية، أي أن إجمالي أرباحه سنويًا في إنتر ميامي يمكن أن يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.

أرباح ميسي السنوية مع إنتر ميامي أعلى بمراحل من أرباح زميليه السابقين في برشلونة والحاليين في فريق ولاية فلوريدا، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وبينما يحصل بوسكيتس على 1.5 مليون دولار كراتب أساسي و1.77 مليون دولار من التعويضات المضمونة، فإن ألبا يحصل على مليون دولار في صورة راتب أساسي و1.25 مليون دولار كتعويضات.

ويتجاوز أجر ميسي مع ميامي جميع فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم باستثناء 3 فرق أخرى، إذ يتصدر فريق ميامي الدوري بدفعه رواتب بلغت قيمتها 41.7 مليون دولار، أي ضعف جميع الفرق، باستثناء تورونتو (31.4 مليون دولار) وشيكاغو (25.1 مليون دولار). وناشفيل التي تبلغ 21.4 مليون دولار.