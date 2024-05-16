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دهس جنود إسرائيليين في حيفا ودهس فتاة مقدسية وتعرض جندي إسرائيلي إلى الطعن في القدس

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مهاجم، ووصفته بأنه متشدد، مما أدى إلى مقتله، بعد محاولته طعن ضابط في القدس الشرقية ليلة البارحة.
الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مهاجم، ووصفته بأنه متشدد، مما أدى إلى مقتله، بعد محاولته طعن ضابط في القدس الشرقية ليلة البارحة. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورنيوز مع اب
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تعرضت فتاة فلسطينية إلى الدهس على يد مستوطن في القدس صباح الخميس، فيما تعرض جنود إسرائيليون للدهس أيضا في حيفا، وليل الاربعاء فتحت الشرطة الإسرائيلية النار على منفذ عملية طعن استهدفت جنديا إسرائيليا في القدس.

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ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن مستوطنا إسرائيليا دهس فتاة مقدسية في حي الشيخ جراح صباح الخميس، مشيرا إلى أن المستوطن كان يستقل دراجة. 

ومن جهة أخرى، أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية صباح اليوم عن إصابة خمسة جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة، بعد أن صدمتهم سيارة بالقرب من القاعدة التقنية للقوات الجوية في حيفا، وفقاً لما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام.

وليل الأربعاء، حاول شاب طعن جندي إسرائيلي مع اثنين آخرين كانوا يحيطون به لتفتيشه في القدس على ما يبدو، وفق ما أظهره شريط مصور للشرطة الإسرائيلية، فتم إطلاق النار على الشاب الذي لم تكشف الشرطة هويته.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة اقتحامات متكررة للقوات الإسرائيلية، التي قتلت حوالي 500 فلسطيني وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، وفي المقابل قتل تسعة إسرائيليين بينهم خمسة جنود في هذه المنطقة منذ 7 أكتوبر.

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