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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي في القطاع

عمال إنقاذ فلسطينيون يحفرون حول جثة رجل تحت أنقاض مبنى دمر في غارة جوية إسرائيلية في النصيرات، غزة- 14 مايو، 2024.
عمال إنقاذ فلسطينيون يحفرون حول جثة رجل تحت أنقاض مبنى دمر في غارة جوية إسرائيلية في النصيرات، غزة- 14 مايو، 2024. Copyright Abdel Kareem Hana/AP.
Copyright Abdel Kareem Hana/AP.
بقلم:  يورونيوز
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نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قائمة بأسماء أكثر من 100 من العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي بالقطاع.

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وذكر المكتب في بيان أن الجيش الإسرائيلي "قتل  أكثر من 100 عالم وأكاديمي وأستاذ جامعي وباحث خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، في رسالة واضحة منه تهدف إلى القضاء على العلماء والباحثين في القطاع التعليمي بشكل كامل".

وأضاف البيان أنه تم تدمير أكثر من 103 جامعات ومدارس بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 311 جامعة ومدرسة بشكل جزئي.

وأدان البيان هذه الاغتيالات التي استهدفت العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين، والتي تمثل فئة متميزة في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا المكتب في بيانه الجامعات والقطاعات التعليمية في كل دول العالم، إلى " إدانة هذه الجريمة التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية".

وألقى المكتب الإعلامي الحكومي المسؤولية الكاملة على إسرائيل والإدارة الأمريكية "عما اعتبره "جريمة تاريخية"، قائلا: الاحتلال يقتل ويغتال العلماء والإدارة الأمريكية منخرطة في الإبادة الجماعية، بل وساهموا في استمرار هذه الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 120 ألف ضحية ما بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35303، والإصابات إلى 79261، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منذ بدء القتال.

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