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الجيش الأمريكي يعلن انتهاء بناء الرصيف البحري العائم على سواحل قطاع غزة

الجيش الأمريكي يعلن انتهاء بناء الرصيف البحري العائم على سواحل قطاع غزة
الجيش الأمريكي يعلن انتهاء بناء الرصيف البحري العائم على سواحل قطاع غزة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الأمريكي أنه انتهى من تركيب الرصيف البحري العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب على غزة.

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وقال براد كوبر نائب رئيس القيادة المركزية الأمريكية: "هذا الصباح، قبل ساعات قليلة، تم تثبيت الرصيف بنجاح على شاطئ غزة، وسنبدأ في الأيام القادمة بإيصال المساعدات".

وكان من المفترض أن تتم عملية ربط المنصة البحرية العائمة بساحل غزة منذ الأسبوع الماضي، إلا أن الأحوال الجوية اضطرت الجيش الأمريكي إلى نقل جزأي المنشأة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

وعن آلية عمل الميناء، سيتم نقل المساعدات من قبرص على متن سفن تجارية إلى المنصة العائمة، وبعد ذلك سيتم نقل المساعدات إلى سفن أصغر حجما تتولى إيصالها إلى الرصيف المربوط بالساحل لتصل إلى البر بعد تحميلها في شاحنات لتوزيعها.

وأعلن مسؤولون أمريكيون الأربعاء، أن مئات الأطنان من المساعدات جاهزة لإرسالها إلى غزة.

ومنذ أكثر من أسبوع، لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى المعبرين الحدوديين الرئيسيين في جنوب غزة، خاصة بعد أن استولت إسرائيل على معبر رفح الحدودي الرئيسي في هجومها على مدينة رفح.

يوجد حوالي 1.1 مليون فلسطيني على حافة المجاعة. وقد صورت إسرائيل رفح على أنها آخر معاقل حماس، متجاهلة التحذيرات من أن أي عملية كبيرة هناك ستكون كارثية على المدنيين.

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