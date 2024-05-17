مبادرة تسلق جبال ويليز..طفل في السادسة يحاول إنقاذ عائلته في غزة

بقلم: يورونيوز

يحاول غابرييل فارس، برفقة عائلته تنظيم فعالية تسلق جبال ويليز بهدف مساعدة عائلته الممتدة بالخروج من قطاع غزة.

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يأمل غابرييل فارس، البالغ من العمر ست سنوات، بجمع الأموال لمساعدة ما يقرب 50 من أفراد العائلة. وتقول إميلي فارس، والدة غابرييل، لوكالة الأنباء الفلسطينية: " نزح العديد من أفراد العائلة إلى رفح ثم إلى المواصي حيث يعيشون في ظروف إنسانية مزرية.. يعيشون الآن في خيمة دون طعام ولا مياه جارية ولا كهرباء.

وأضافت إميلي فارس قولها:"في الوقت الحالي، من الصعب الاتصال بهم، عليهم السير لمسافات طويلة للحصول على إشارة انترنت، وهو أمر خطير بحد ذاته".

وقالت السيدة فارس إنها وزوجها يحاولان استقبال أفراد الأسرة في المملكة المتحدة، بموجب قانون لم شمل الأسرة في ظروف استثنائية، دون تجاوب وزارة الخارجية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) إن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لا تعلق على الحالات الفردية: "لقد ساعدنا أكثر من 300 مواطن بريطاني وموظفي الحكومة البريطانية وعائلاتهم على مغادرة غزة."

ولاقت مبادرة غابريال ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي، كما وجدت جهوده على ما يبدو صدى إيجابيا مع الشخصيات العامة التي قابلها.

ويتدرب غابرييل على مهمة تسلق الجبال في كل نهاية أسبوع، كما يصلي كل ليلة متمنيا أن تنجح المبادرة بإنقاذ أفراد العائلة في قطاع غزة.