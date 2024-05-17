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عاجل. غزة| إطلاق نيران إسرائيلية كثيفة في مخيم جباليا ودول غربية عدة تحذر حكومة نتنياهو من الهجوم على رفح

أطفال نازحون في دير البلح في غزة. 2024/05/13
أطفال نازحون في دير البلح في غزة. 2024/05/13 Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
بقلم:  يورونيوز
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قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 35272 قتيلا و79205 جريحا منذ السابع من أكتوبر. وخلال 24 ساعة حتى عصر أمس الخميس، ارتكبت القوات الغسرائيلية بحسب الوزارة 4 مجازر بحق عائلات فلسطينية، وصل منها 39 قتيلا و64 جريحا إلى المستشفيات.

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واصلت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي لأنحاء قطاع غزة، حيث وسعت توغلها في مخيم جباليا وكثفت فيه إطلاق النار، وتحدث المركز الفلسطيني للإعلام عن سقوط عشرات القتلى هناك. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإرسال لوح أمس بإرسال مزيد من قواته لاجتياح رفح جنوب القطاع، والذي تدور فيه اشتباكات حاليا بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية والجنود الإسرائيليين. وصباح اليوم الجمعة، حذرت 13 دولة غربية من بينها مجموعة السبع (باستثناء الولايات المتحدة) الحكومة الإسرائيلية من الهجوم على رفح، داعية إياها إلى فتح كل المعابر الحدودية للقطاع أمام دخول المساعدات، لوضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة. إلى ذلك دعت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة لحماية الفلسطينيين في رفح.

أخبار يوم أمس

وفي ما يلي آخر التطورات:

المصادر الإضافية • وكالات

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