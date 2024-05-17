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وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف: حُكم غزة سيكلف تل أبيب قرابة 6 مليارات دولار سنويا

غزيون وسط خان يونس في جنوب الفطاع
غزيون وسط خان يونس في جنوب الفطاع Copyright Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. .
Copyright Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الجمعة وثيقة إسرائيلية حول التكاليف المالية لإقامة حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

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وبحسب الوثيقة، تقدر تكلفة حكم القطاع 5.4 مليار دولار سنويا، وذلك لا يتضمن إعادة إعمار البنية التحتية مثل: المستشفيات والمدارس والطرق وغيرها.

كما سيطلب الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة تحويل الجنود من القيادة الشمالية والوسطى إلى غزة، وزيادة الاحتياطيات. ووفقا للصحيفة سيكون هناك حاجة إلى 4 فرق عسكرية متمركزة في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة؛ إن نتنياهو يفضل أن يكون الجيش الإسرائيلي مسؤولا عن الأمن وإدارة الحياة المدنية في قطاع غزة.

وأفادت يديعوت أحرونوت: "إن السيطرة على غزة تعني أزمة غير مسبوقة في الميزانية، مما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدمة للمواطن الإسرائيلي، كما سيثقل كاهل الميزانية".

ويدعم هذا التوجه بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي والذي يصر على إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية تشرف على توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع بينما يعارضه بشدة يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي.

المصادر الإضافية • صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية

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