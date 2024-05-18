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عاجل. حرب غزة في يومها الـ225: قتلى وجرحى بقصف على شمال وجنوب القطاع والقسام يعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا

دخان كثيف متصاعد جراء قصف جوي إسرائيلي على قرية كفر حمام في جنوب لبنان
دخان كثيف متصاعد جراء قصف جوي إسرائيلي على قرية كفر حمام في جنوب لبنان Copyright Mohammad Zaatari AP.
Copyright Mohammad Zaatari AP.
بقلم:  يورونيوز
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حزب الله يعلن استهداف مجوعة من الجنود الإسرائيليين في ثكنة برانيت والجيش الإسرائيلي يغير على الناقورة

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تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ225، إسرائيل تستمر في القصف الجوي والبري وتقتل وتصيب العشرات في جباليا ورفح وغيرها. كتائب القسام تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا بعد استهداف منزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد تسمى "رعدية" في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وسط ذلك أعلنت منظمة أوتشا التابعة للأمم المتحدة أنه لم يبق شيء لتوزيعه في قطاع غزة، وقالت إن 600 ألف فلسطيني أجبروا على الننزوح من رفح بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية.

أهم أخبار الحرب في يوم أمس

آخر تطورات الحرب في يومها الـ225

المصادر الإضافية • وكالات وترجمات

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