شاهد: الحوثيون ينشرون مقطعاً مصوّراً لإسقاط مُسيّرة أمريكية في أجواء مأرب

بقلم: يورنيوز مع اب

نشرت جماعة أنصار الله الحوثي، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط مسيرة أمريكية فوق أجواء محافظة مأرب وسط اليمن.

اعلان

عرضت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الجمعة تسجيلاً مصوراً لإسقاط طائرة "MQ-9" الأمريكية، في أجواء محافظة مأرب.

ويُظهر المقطع استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو، محلي الصنع، لتسقط أشلاؤها وتتحطم على الأرض.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين، في بيان، إن الدفاعات الجوية التابعة لهم "تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ9".

وأضاف: هذه الطائرة هي الرابعة، التي يتم إسقاطها، خلال معركة الفتح الموعود، والجهاد المقدّس، إسناداً لقطاع غزّة، منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023".

ويأتي إسقاط الطائرة بدون طيار في الوقت الذي يشن فيه الحوثيون هجمات على سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها، في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على قطاع غزة.