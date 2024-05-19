بقلم: يورونيوز

ارتفعت وتيرة سقوط القتلى والجرحى من االفلسطينيين العزل وتدمير مربعات سكنية كاملة في وقت تصاعدت فيه عمليات استهداف الجنود الإسرائيليين في غزة

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تحت القصف المكثف وعشرات القتلى ومئات المصابين الفلسطينيين تدخل الحرب على غزة يومها الـ226، الرصيف العائم الذي بنته القوات الأمريكيد بدأ يستقبل المساعدات، رصيف أعربت حركة حماس عن خشيتها مما وراء هذا الرصيف. إسرائيليا اشترط عضو مجلي الحرب بين غانتس على نتنياهو وضع خطة من ست نقاط وأمهله لطرها ثلاثة أسابيع وإلا سينسحب من الحكومة، وميدانيا قال الجدفاع المدني في غزة إنه انتشل جثث مئات الفلسطينيين في جباليا.

آخر تطورات الحرب على غزة في يومها الـ226