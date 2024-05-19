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عاجل. حرب غزة في يومها الـ226: عشرات القتلى والمصابين في قصف إسرائيلي ومزيد القتلى والجرحى في صفوف الجيش

مجموعة من الجنود الإسرائيليين يحتمون خلف جدار في غزة
مجموعة من الجنود الإسرائيليين يحتمون خلف جدار في غزة Copyright حساب الجيش الإسرائيلي على "إكس"
Copyright حساب الجيش الإسرائيلي على "إكس"
بقلم:  يورونيوز
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ارتفعت وتيرة سقوط القتلى والجرحى من االفلسطينيين العزل وتدمير مربعات سكنية كاملة في وقت تصاعدت فيه عمليات استهداف الجنود الإسرائيليين في غزة

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تحت القصف المكثف وعشرات القتلى ومئات المصابين الفلسطينيين تدخل الحرب على غزة يومها الـ226، الرصيف العائم الذي بنته القوات الأمريكيد بدأ يستقبل المساعدات، رصيف أعربت حركة حماس عن خشيتها مما وراء هذا الرصيف. إسرائيليا اشترط عضو مجلي الحرب بين غانتس على نتنياهو وضع خطة من ست نقاط وأمهله لطرها ثلاثة أسابيع وإلا سينسحب من الحكومة، وميدانيا قال الجدفاع المدني في غزة إنه انتشل جثث مئات الفلسطينيين في جباليا.

أخبار الحرب في يومها السابق

آخر تطورات الحرب على غزة في يومها الـ226

المصادر الإضافية • وكالات وترجمات

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