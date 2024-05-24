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للمرة الأولى.. روسيا تقر بمسؤولية تنظيم "داعش" عن هجوم كروكوس

فلاديمير بوتين يضيء شمعة لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الدامي على قاعة مدينة كروكوس/ أرشيف
فلاديمير بوتين يضيء شمعة لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الدامي على قاعة مدينة كروكوس/ أرشيف Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أقرت روسيا للمرة الأولى، الجمعة، بوضوح بمسؤولية تنظيم "داعش" في الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات في موسكو، في مارس الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصا.

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ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورنيكوف، قوله: "خلال التحقيق تبين أن التحضيرات والتمويل والهجوم وانسحاب الإرهابيين تم التنسيق لها عبر الإنترنت من جانب أعضاء في جماعة ولاية خراسان".

وأضاف بورتنيكوف بأن المخابرات العسكرية الأوكرانية متورطة بشكل مباشر في هذا الهجوم.

كما اتهم حلف شمال الأطلسي بتسهيل نقل "مرتزقة ومسلحين من منظمات إرهابية دولية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان"إلى أوكرانيا ليتسنى لهم قتال القوات الروسية هناك.

وداعش-خراسان، الذي يعرف باسم (ISIS-K)، هو فرع للتنظيم الإرهابي الذي ظهر لأول مرة في سوريا والعراق، حيث يأتي اسم "خراسان"، نسبة إلى اسم قديم للمنطقة التي تشمل أفغانستان وباكستان.

وكان المسلحون قد اقتحموا قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسية يوم 22 مارس الماضي، وأطلقوا النار على الحاضرين وأضرموا النار في المبنى.

وقتل ما لا يقل عن 144 شخصا وأصيب 360 آخرون في الهجوم، وفي وقت لاحق، أعلنت قوات الأمن الروسية توقيف 12 شخصا، بينهم 4 مهاجمين.

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