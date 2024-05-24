فلسطينيون يقيمون صلاة الجنازة على أرواح ضحايا غارة إسرائيلية على دير البلح

قتل 15 فلسطينيًا بينهم ثلاث نساء في غزة، جراء استهداف غارة إسرائيلية مستودعًا لتجميع المساعدات، تابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وكان يحتمي في المستودع الواقع في مخيم دير البلح وسط غزة نازحون فلسطينيون. وأكد مسؤولون في مستشفى شهداء الأقصى حصيلة عدد القتلى.

وأقيمت جنازات للضحايا صباح الجمعة خارج المستشفى، كما أقيمت صلاة للجنازة. وكان عدد من العائلات النازحة تتخذ من المستودع مأوى لها. واكتظت دير البلح بآلاف الفلسطينيين الفارين من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، بعد أن شنت إسرائيل هجوماً برياً على القطاع قبل أسبوعين.