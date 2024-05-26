شاهد: الأمواج العاتية تُحدث أضراراً بسفن للبحرية الأمريكية تقوم بمهمة "الدعم الإنساني" في غزة

بقلم: يورونيوز

أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السيت، أن أربع سفن للبحرية الأمريكية تقوم بمهمة "الدعم الإنساني" في غزة، قد تضررت جراء أحوال الطقس.

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وأعلنت أن تلاطم أمواج البحر، أدت إلى انفصال السفن عن المراسي، حيث ترسو سفينتان الآن على الشاطئ قرب الرصيف البحري في غزة، موضحة أن السفينة الثالثة والرابعة على الشاطئ حالياً قبالة عسقلان.

وقالت "سنتكوم" إن الجهود مستمرة لاستعادة السفن بمساعدة البحرية الإسرائيلية، دون ورود أنباء عن حدوث إصابات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قد أعلنت في 16 أيار/مايو الجاري، الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة، وبدأت في اليوم التالي تسليم المساعدات.