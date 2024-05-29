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رسمياً: الألماني هانز فليك يحط الرحال في برشلونة كمدرب جديد للفريق

المدرب الألماني هانزي فليك
المدرب الألماني هانزي فليك Copyright Uwe Anspach/dpa
Copyright Uwe Anspach/dpa
بقلم:  يورونيوز
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أعلن نادي برشلونة الأربعاء، عن تعيين الألماني هانزي فليك، مدرباً لفريقه خلفاً لتشافي هيرنانديز، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

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وأتى تعيين فليك كمدرب لبرشلونة بعد إعلان رحيل تشافي عن الفريق الكاتالوني الذي توّج معه بلقب الدوري الإسباني 2022-2023.

ويعد هذا أول عمل تدريبي لفليك البالغ من العمر 59 عاماً منذ إقالته من تدريب منتخب ألمانيا في سبتمبر من العام الماضي. وسبق له أن قاد بايرن ميونيخ للفوز بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.

ولم تنجح تجربة فليك مع منتخب ألمانيا خلال كأس العالم الفائتة في قطر بعدما خرج من دور المجموعات.

ورحل هيرنانديز، الذي كان لاعباً رائعاً في خط الوسط عندما كان لاعباً في برشلونة، بعد أن أنهى الفريق الموسم الحالي في المركز الثاني بعد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وبانتظار فليك مهمة صعبة مع برشلونة، خاصة وأنّ الفريق عانى من ظروف مادية صعبة في السنوات الفائتة.

ويُعتبر ثالث مدرب ألماني فى تاريخ برشلونة، بعد هاينز فايسفايلر موسم 1975-1976، وأودو لاتيك موسمي 1981-1983.

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