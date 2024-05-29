شاهد: مقتل 28 شخصاً وإصاية 20 آخرين جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ صخري في باكستان

بقلم: يورونيوز

أفاد مسؤولون أن حافلة ركاب مسرعة سقطت من طريق سريع في واد صخري بجنوب غرب باكستان في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً على الأقل وإصابة 20 آخرين.

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وقال ضابط الشرطة المحلي، أصغر علي، إن السائق فقد السيطرة فجأة في بلدة واشوك، بينما كانت الحافلة متجهة من توربت، ثاني أكبر مدينة في إقليم بلوشستان، إلى كويتا، عاصمة الإقليم، بينما تحاول الشرطة جمع التفاصيل من المصابين.

وذكر إسماعيل منجال، المسؤول الحكومي في واشوك، إن سائق الحافلة كان من بين القتلى.

وأضاف أن الضباط ما زالوا يحاولون تحديد سبب الحادث، وأن رجال الإنقاذ والشرطة استجابوا بسرعة وقدموا العلاج الطبي الأولي للركاب المصابين.

ونقلت الشرطة القتلى والجرحى إلى المستشفى، حيث أن بعض المصابين في حالة حرجة.

وفي بيان، أعرب سارفراز بوجتي، رئيس وزراء بلوشستان، عن حزنه لفقدان الأرواح، وأمر بتقديم أفضل علاج طبي ممكن للجرحى.

وأعرب رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية محسن نقفي في بيانين منفصلين عن أسفهما لسقوط قتلى.

وحوادث الطرق شائعة في باكستان، حيث لا يتم اتباع قواعد المرور ومعايير السلامة إلا بشكل ضئيل، حتى على الطرق المتهالكة في المناطق الوعرة بشكل خاص.

ووقع الحادث الأخير بعد ثلاثة أيام من مقتل 13 فرداً من عائلة واحدة في حادث تصادم مميت بين شاحنتين في مدينة ملتان بإقليم البنجاب الشرقي.

ولقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون في وقت سابق من هذا الشهر في حادث مماثل.