Eventsالأحداثبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

شاهد: مقتل 28 شخصاً وإصاية 20 آخرين جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ صخري في باكستان

سقوط حافلة في وادٍ جنوب غرب باكستان ومقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 20 آخرين، 29 آيار 2024
سقوط حافلة في وادٍ جنوب غرب باكستان ومقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 20 آخرين، 29 آيار 2024 Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أفاد مسؤولون أن حافلة ركاب مسرعة سقطت من طريق سريع في واد صخري بجنوب غرب باكستان في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 28 شخصاً على الأقل وإصابة 20 آخرين.

اعلان

وقال ضابط الشرطة المحلي، أصغر علي، إن السائق فقد السيطرة فجأة في بلدة واشوك، بينما كانت الحافلة متجهة من توربت، ثاني أكبر مدينة في إقليم بلوشستان، إلى كويتا، عاصمة الإقليم، بينما تحاول الشرطة جمع التفاصيل من المصابين.

وذكر إسماعيل منجال، المسؤول الحكومي في واشوك، إن سائق الحافلة كان من بين القتلى.

وأضاف  أن الضباط ما زالوا يحاولون تحديد سبب الحادث، وأن رجال الإنقاذ والشرطة استجابوا بسرعة وقدموا العلاج الطبي الأولي للركاب المصابين.

ونقلت الشرطة القتلى والجرحى إلى المستشفى، حيث أن بعض المصابين في حالة حرجة.

وفي بيان، أعرب سارفراز بوجتي، رئيس وزراء بلوشستان، عن حزنه لفقدان الأرواح، وأمر بتقديم أفضل علاج طبي ممكن للجرحى.

وأعرب رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية محسن نقفي في بيانين منفصلين عن أسفهما لسقوط قتلى.

وحوادث الطرق شائعة في باكستان، حيث لا يتم اتباع قواعد المرور ومعايير السلامة إلا بشكل ضئيل، حتى على الطرق المتهالكة في المناطق الوعرة بشكل خاص.

ووقع الحادث الأخير بعد ثلاثة أيام من مقتل 13 فرداً من عائلة واحدة في حادث تصادم مميت بين شاحنتين في مدينة ملتان بإقليم البنجاب الشرقي.

ولقي ما لا يقل عن 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون في وقت سابق من هذا الشهر في حادث مماثل.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

غارة روسية على قرية أوكرانية في دونتسك تتسبب في إصابة 7 أشخاص بجروح

رسمياً: الألماني هانز فليك يحط الرحال في برشلونة كمدرب جديد للفريق

رحلة تطور الرعاية الصحية الدقيقة من علم الجينوم إلى البيانات الضخمة

قتل شرطة طرقات - حوادث باكستان حادث حافلة جرحى