يدعو Qatar 365 حاسة التذوق لديك لزيارة مهرجان قطر الدولي للأغذية ومعرض مخصص للقهوة.

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تحتضن دولة قطر أكثر من 100 جنسية. وحيث يتطور المشهد الغذائي في البلاد باستمرار لتلبية متطلبات بوتقة تنصهر فيها الثقافات؛ اكتشف فريق365 Qatar أن كل ما يمتع حاسة التذوق لديك يتوفر هنا.

بدأ عادل حليم رحلته في عالم الطهي في مهرجان قطر الدولي للأغذية والذي يسلط الضوء على أهمية الطعام بين المواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء، ويتيح فرصة تذوق الطعام من أكثر من 100 مطبخ من مختلف أنحاء العالم.

كانت الطاهية نجاة كناش - من المغرب - من بين نجوم الفعالية، وقد قدّمت لعادل لمحة عن أسلوبها الرائد في الطهي.

بينما كان عادل يتجول في حديقة البدع، قادته جولته بين الأطعمة إلى مستوى آخر؛ وهو "عشاء في السماء" حيث خاض تجربة تناول الطعام الفاخر على ارتفاع 50 مترًا فوق مستوى سطح الأرض. وبينما يحلقون في السماء، يستمتع رواد المطعم بإطلالة فريدة على أفق الدوحة.

معرض "القهوة في قطر والكوبي في إندونيسيا" هو احتفاء بالقهوة يستضيفه متحف قطر الوطني، ويوضح النسيج الثري للتبادل الثقافي. اكتشفت ليلى حميرة أن للقهوة لغة عالمية تحتفي بالتنوع والوحدة الثقافية. يتتبع المعرض رحلة هذا المشروب المحبب من جذوره الإثيوبية منذ قرون مضت وحتى اعتماده ومواءمته في دول مثل إندونيسيا وقطر.