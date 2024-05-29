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أردوغان: نتنياهو مصاص دماء ومختل عقلياً وواشنطن وبروكسل متواطئتان بالصمت على مذبحة الخيام

البرلمان التركي. 2024/05/29
البرلمان التركي. 2024/05/29 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه أمام مشرعين من حزبه الحاكم (حزب العدالة والتنمية): ”العالم يشاهد همجية رجل مريض ومعتوه ومختل عقلياً ومصاص دماء اسمه نتنياهو، وهم يشاهدونه على الهواء مباشرة“.

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، واصفًا إياه ”بالمختل عقليًا“ و”مصاص الدماء“، وذلك في أعقاب غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلفت مقتل وجرح عشرات الفلسطينيين النازحين.

وحمل أردوغان الولايات المتحدة والدول الأوروبية المسؤولية عن "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في غزة، قائلا: "لا يمكن لأي عقيدة أو أيديولوجية مهما كانت منحرفة، أن تبرر قطع رأس طفل بريء وحرق المدنيين الأبرياء أحياء في خيامهم، ولا يمكن لأي أيديولوجية أن تبرر همجية رجل مريض ومعتوه ومختل عقليا، ومصاص للدماء اسمه نتنياهو".

وانتقد أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: "هذه الدماء على أيديكم أيضًا، أنتم مسؤولون عن هذه الإبادة الجماعية مثل إسرائيل".

وخاطب أردوغان الأوروبيين قائلا: "يا رؤساء دول وحكومات أوروبا، لقد أصبحتم شركاء في هذه الإبادة الجماعية، وهذه الهمجية، كما أصبحتم شركاء مع الإسرائيليين في مص الدماء، لأنكم التزمتم الصمت".

في الوقت نفسه انتقد أردوغان الدول الإسلامية لعدم اتخاذها إجراءات مشتركة ضد إسرائيل، وقال: ”متى ستنظرون إلى ما يحدث، ومتى ستتخذون رد فعل، ومتى ستجتمعون معًا وتتخذون موقفًا حازمًا؟.

وختم أردوغان كلامه بالقول: "لقد قتلت إسرائيل الإنسانية في غزة، وقتلت قيم تلك الإنسانية في أوروبا، وداست بأقدامها كل القيم التي أتت بها إلى الوجود، ونحن نصرخ منذ سنوات في كل منصة دولية كنا فيها، حتى على منبر الأمم المتحدة قائلين إن العالم أكبر من خمسة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن). أيتها الأمم المتحدة، أي فائدة منك، إذا لم تتمكني من إيقاف الإبادة الجماعية التي تشاهدها البشرية جمعاء على الهواء مباشرة في القرن الحادي والعشرين؟ الأمم المتحدة لا تستطيع أن تحمي موظفيها، ولا حتى عمال الإغاثة لديها، ناهيك عن وقف إبادة جماعية".

وكان البيت الأبيض أدان يوم الثلاثاء الماضي مقتل عشرات الفلسطينيين المدنيين نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية على رفح، لكنه قال إنه لا يخطط لأي تغييرات في سياسته كنتيجة للهجمات الإسرائيلية.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فزعم أن ”حادثاً مأساوياً“ وقع خلال تنفيذ الغارة الجوية على حد تعبيره، ويزيد ذلك من الانتقادات الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل بسبب حربها على الفلسطينيين، وأضحى مراقبون يشيرون على أن أفعال الدولة العبرية تحولها إلى دولة منبوذه.

المصادر الإضافية • أ ب

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