بنزيما يقاضي وزير الداخلية الفرنسي بتهمة التشهير بعد اتهامه بأن له علاقة بالإخوان المسلمين

بقلم: يورونيوز

كان الوزير الذي ينحدر هو أيضا من أصول جزائرية قد انتقد منشورا على منصة إكس للنجم السابق لنادي ريال مدريد وصاحب الكرة الذهبية ل2022 قال فيه إنه "يتوجه بالدعاء لسكان غزة الذين يتعرضون مرة مرة لقصف ظالم لا يسلم منه لا النساء ولا الأطفال".

بين بنزيما ووزير الداخلية الفرنسي المحاكم..

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أفادت وسائل إعلام في باريس بأن نجم الكرة الدولي كريم بنزيما قد رفع دعوى بتهمة التشهير ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي اتهم اللاعب الفرنسي بأن له علاقات معروفة بجماعة الإخوان المسلمين.

وقد قدم محامي بنزيما ذو الأصل الجزائري الدعوى أمس الثلاثاء أمام محكمة العدل الجمهورية وهي الوحيدة المخولة في مقاضاة أعضاء الحكومة.

وكان الوزير الذي ينحدر هو أيضا من أصول جزائرية قد انتقد منشورا على منصة إكس للنجم السابق لنادي ريال مدريد وصاحب الكرة الذهبية لـ2022 قال فيه إنه "يتوجه بالدعاء لسكان غزة الذين يتعرضون مرة بعد مرة لقصف ظالم لا يسلم منه لا النساء ولا الأطفال".

دارمانان عاب على اللاعب أنه لم يتعاطف مع الإسرائيليين الذين تعرضوا لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي أثناء عملية طوفان الأقصى.

حتى أن أصواتا يمينية معادية ذهبت أبعد من ذلك حيث طالب البعض بسحب الجنسية من بنزيما الذي ولد في فرنسا.

وقد ندد بنزيما في دعواه بالعبارات التي تفوه بها الوزير بحقه، حيث قال إنها "تنال من شرفه" متهما دارمانان بأنه يعرض سمعته للتشهير بسبب علاقة غير موجودة أصلا مع الإخوان المسلمين، حسب تعبيره.

تصريحات الوزير كانت أثارت وقتها ضجة كبيرة داخل الطبقة السياسية في فرنسا وخصوصا من اليسار الذي اتهمه بأنه يستغل تغريدة بنزيما لأغراض انتخابية.

وهو نفس الموقف الذي أعلنه محامي بنزيما في العشرين من أكتوبر الماضي على إحدى القنوات الفرنسية.