بعد اتهامها بتجنيد "عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل".. إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي

بقلم: يورونيوز

أعلنت طهران الأحد، أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي المؤقت لديها بسبب "اتهامات لا أساس لها وحاقدة"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.

اعلان

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قالت وكالة الاستخبارات في ستوكهولم، أن الجمهورية الإسلامية تقوم "بتجنيد عصابات إجرامية داخل البلاد لمهاجمة إسرائيل ومصالحها".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة نشرتها عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه "في أعقاب توجيه مسؤول سويدي اتهامات لا أساس لها من الصحة وكيدية ضد الجمهورية الإيرانية، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد المدير العام للوزارة لشؤون أوروبا الغربية".

وأكد جهاز الأمن السويدي "سابو" Säpo يوم الخميس المعلومات التي وردت في تقرير للموساد الإسرائيلي والتي تفيد بأن إيران كانت وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شنتها شبكات إجرامية على السفارات الإسرائيلية في أوروبا منذ 7 أكتوبر، مضيفة أن طهران كانت منذ عدة سنوات تنفذ أنشطة داخل البلاد تهدد الأمن.

وقالت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، إنه "تم الكشف عن عشرات المؤامرات الإرهابية المدعومة من إيران ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، وكثير منها يستخدم شبكات إجرامية محلية".