أمم أوروبا: أوكرانيا تودع البطولة وتأهل بلجيكا ورومانيا وسلوفاكيا إلى دور الـ16

بقلم: يورونيوز

تأهل المنتخب البلجيكي إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا بتعادله مع المنتخب الأوكراني الذي أصبح أول فريق يتم اقصاؤه برصيد أربع نقاط.

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وستواجه بلجيكا فرنسا وصيفة المجموعة الرابعة يوم الاثنين في دوسلدورق.

وفي فرانكفورت، تأهل المنتخب الروماني الذي تعادل مع نظيره السلوفاكي بنتيجة 1-1.

أنهت الفرق الأربعة في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط. وجاءت رومانيا في المركز الأول، تليها بلجيكا وسلوفاكيا. وكانت أوكرانيا الأخيرة بفارق الأهداف.

وكادت أوكرانيا أن تتأهل عندما حاول البديل الأوكراني رسلان مالينوفسكي التسجيل مباشرة من ركلة ركنية في وقت متأخر من المباراة، وتمكن حارس مرمى بلجيكا كوين كاستيلز من إنقاذ الكرة عند القائم القريب.

أطلق المشجعون البلجيكيون صيحات الاستهجان على الفريق في نهاية المباراة على ملعب شتوتغارت أرينا، بينما أظهر المشجعون الأوكرانيون تقديرهم للمنتخب الوطني.

وأتيحت لأوكرانيا فرصة جيدة أخرى للتسجيل في وقت متأخر من المباراة عندما اخترق جورجي سوداكوف الدفاع البلجيكي لكنه سدد مباشرة في اتجاه كاستيلز.

بلجيكا، التي خسرت أمام سلوفاكيا -في مباراتها الافتتاحية، كافحت من أجل استئناف هجومها مرة أخرى مع فشل روميلو لوكاكو في الاستفادة القصوى