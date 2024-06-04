حدث في الجمعية الوطنية الفرنسية.. نائبة ترفع علم فلسطين وزملاؤها يرتدون ألوانه مشكلين عَلَماً كبيراً

رفعت نائبة فرنسية علم فلسطين مع بدء جلسة الجمعية الفرنسية اليوم الثلاثاء، بعد أيام من قيام زميل لها بذات الحركة.

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رفعت نائبة فرنسية علم فلسطين مع بدء جلسة الجمعية الفرنسية اليوم الثلاثاء، بعد أيام من قيام زميل لها بذات الحركة.

ومع بدء الجلسة، لوحت النائبة عن حزب فرنسا الابية، راشيل كيكي بالعلم الفلسطيني، لتقوم رئيسة البرلمان يائيل براون بيفيه، بتعليق الجلسة.

ووقفت كيكي وسط مجموعة من النواب وهم من أحزاب الخضر، والشيوعي، وفرنسا الأبية، وارتدوا ملابس بألوان الأبيض والأخضر والأحمر والأسود، وشكلوا بجلستهم شكل علم فلسطين، كما بدا من بعيد.

وفور رؤيتهم صرخت رئيسة الجمعية "لا لا لا" ودعتإلى معاقبة النائبة وتعليق الجلسة.

وقبل أسبوع رفع سيباستيان ديلوغو، النائب عن حزب فرنسا الأبية علما فلسطينيا بعد تساؤل طرحته الحكومة حول الوضع في قطاع غزة. كما وجهت عقوبة تجاه النائب بتوقيفه عن العمل لمدة 15 يوما وخصم شهرين من راتبه وفقا للإذاعة الفرنسية الرسمية.

ويدعم حزب "فرنسا الأبية" واليسار الفرنسي بشكل عام القضية الفلسطينية منذ فترة، كما يستخدم مصطلح "الإبادة" كوصف للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وانقسمت الآراء في الوسط السياسي والشعبي في فرنسا بعد الحادثة، فبينما انتقد البعض هذه الحالة معتبرين إنها خارجه عن السياقات الدبلوماسية التي يجب اتباعها في الجمعية في حال الاعتراض على حالة معينة، شجع البعض الآخر النائبة على طرحها لقضية إنسانية شغلت العالم بأسره، في محاولة "تنبع من صميم عملها كنائبة" للضغط على حكومة بلدها فرض المزيد من الاجراءات ضد إسرائيل من أجل وقف الحرب التي قتلت عشرات الآلاف في القطاع لغاية الآن.