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جدونا

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عاجل. مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة بعد نتائج الفرز الأولية

صورة دعائية لمودي خارج مكتب حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي
صورة دعائية لمودي خارج مكتب حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي Copyright Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي فوز حزبه في الانتخابات التشريعية وبالتالي فوزه بولاية ثالثة كرئيس للوزراء.

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وكتب مودي على موقع إكس، "لقد وضع الناس ثقتهم في التجمع الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي، هذا إنجاز تاريخي في تاريخ الهند"ويرأس حزب الزعيم البالغ البالغ من العمر 73 عامًا التحالف الوطني الديمقراطي.

 

ووفقًا لأرقام أولية تقدم ائتلاف مودي بأغلبية المقاعد يوم الثلاثاء، في الانتخابات العامة الهندية .

ومن المقرر أن يستغرق فرز أكثر من 640 مليون صوت على مدى ستة أسابيع يوما كاملًا، وهذا قد يغير الأرقام الأولية.

ويرى أنصاره أنه زعيم عصامي وقوي نجح في تحسين مكانة الهند في العالم. ويقول منتقدوه ومعارضوه إن سياساته الهندوسية أولًا ولدت التعصب، بينما أصبح الاقتصاد، خامس أكبر اقتصاد في العالم وواحد من أسرع الاقتصادات نموا، أكثر تفاوتا.

وبعد مرور عشر ساعات على فرز الأصوات، أظهرت النتائج الجزئية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الهندية أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي يتقدم في 196 دائرة انتخابية، وفاز بـ 45 مقعدا من بين 543 مقعدًا برلمانيًا، بما في ذلك مقعد واحد بالتزكية. وتقدم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في 83 دائرة انتخابية وفاز في 15 منها.

ويلزم الحصول على 272 مقعدًا للحصول على الأغلبية. وفي عام 2019، فاز حزب بهاراتيا جاناتا بـ 303 مقاعد، بينما حصل على 282 مقعدًا في عام 2014 عندما تولى مودي السلطة لأول مرة.

المصادر الإضافية • أ ب

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