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شاهد: بركان جبل إيبو يثور مجددا ويشعل سماء إندونيسيا

ثوران بركان جبل إيبو في مقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا
ثوران بركان جبل إيبو في مقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا Copyright أ ب
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بقلم:  يورونيوز
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وثق مقطع فيديو قصير مدته 26 ثانية، نشرته وكالة علوم البراكين الإندونيسية، لحظات ثوران البركان المرعبة.

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ثار بركان جبل إيبو في مقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا مجددا اليوم الثلاثاء، حيث قذف الرماد الأسود الكثيف والسحب الداكنة على ارتفاع 5000 متر في الهواء.

وأعلن رئيس وكالة علوم البراكين الإندونيسية عن ثوران البركان الواقع في جزيرة "هالماهيرا" شرق البلاد، والذي استمر لدقيقتين تقريبا.

وأشار إلى فرض حظر على جميع الأنشطة ضمن نطاق سبعة كيلومترات من فوهة البركان كإجراء وقائي.

ووثق مقطع فيديو قصير مدته 26 ثانية، نشرته وكالة علوم البراكين الإندونيسية، لحظات ثوران البركان المرعبة.

وأظهر الفيديو لقطات مذهلة لشرارات حمراء تتطاير من فوهة البركان، تليها سحابة ضخمة من الرماد، حيث تم إطلاق مواد تشمل الرماد البركاني والحبيبات الرملية.

تم تسجيل فيديو ثوران البركان من جانب مركز للمراقبة، يقع بجوار موقع إخلاء في حقل في قرية جام إيسي.

هذا وتم نصب العديد من الخيام لاستيعاب النازحين من المناطق المجاورة للبركان.

ويعيش أكثر من 13 ألف شخص في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من الجانب الشمالي من الفوهة حسب لهيندرا جوناوان، رئيس المركز.

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