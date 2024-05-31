فيديو. حمم متوهجة تتدفق من بركان في مدينة غريندافيك في أيسلندا

ثار بركان في بلدة غريندافيك في شبه جزيرة ريكيا نيس، الواقعة في جنوب غرب آيسلندا، وذلك للمرة الخامسة منذ ديسمبر/كانون الأول، مما تسبب في تدفق حمم متوهجة، هددت مرة أخرى البلدة الساحلية. وارتفعت الحمم البركانية 50 مترًا تقريبًا في الهواء. وتشققت الأرض على طول أكثر من ثلاثة كيلومترات، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، حيث أمرت السلطات بإجلاء السكان والسياح في المنطقة.

ثار بركان في بلدة غريندافيك في شبه جزيرة ريكيا نيس، الواقعة في جنوب غرب آيسلندا، وذلك للمرة الخامسة منذ ديسمبر/كانون الأول، مما تسبب في تدفق حمم متوهجة، هددت مرة أخرى البلدة الساحلية. وارتفعت الحمم البركانية 50 مترًا تقريبًا في الهواء. وتشققت الأرض على طول أكثر من ثلاثة كيلومترات، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، حيث أمرت السلطات بإجلاء السكان والسياح في المنطقة.