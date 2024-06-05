الضربة الروسية على دنيبرو تتسبب في إصابة ستة أشخاص وتحدث أضرارا بالبنية التحتية

حسب عمال الإنقاذ التابعين لمصلحة الحماية المدنية، فقد اصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح، من بينهم طفل عمره شهر واحد. ولحقت أضرار بحوالي 15 سيارة ومباني متعددة الطوابق ومنازل بالإضافة إلى نوافذ أحد المستشفيات.

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أشار الحاكم الإقليمي لمنطقة دنيبرو بأوكرانيا سيرهي ليساك إلى إصابة عدة أشخاص وتضرر المباني بعد أن أسقطت دفاعات الجو الأوكرانية لصواريخ غارة روسية على المدينة يوم الثلاثاء.

حسب عمال الإنقاذ التابعين لمصلحة الحماية المدنية، فقد اصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح، من بينهم طفل عمره شهر واحد. ولحقت أضرار بحوالي 15 سيارة ومباني متعددة الطوابق ومنازل بالإضافة إلى نوافذ أحد المستشفيات.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الدفاعات الأوكرانية أسقطت صاروخين، مما أدى إلى حطام ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية.

وقال المواطن إدوارد، أحد السكان المنكوبين: "لقد نزل الصاروخ هنا ... على الجانب الآخر من الطريق على بعد 20 مترا من المنزل. كان من الممكن أن يستهدف المنزل بشكل كبير للغاية" وأضاف: "الحمد لله ... لقد هربنا منه بطريقة ما".

وقالت المواطنة ليودميلا، وهي تحتضن ابنها الصغير: "لم يكن الانفجار الأول قويا ... سمعنا أنه صاروخ. ولحسن الحظ، كانت النوافذ مفتوحة. ولكن بطريقة ما قام زوجي وأمسك بالطفل وأخرجه، ركضنا أيضا ووقع الانفجار الثاني مباشرة... أمام النوافذ. لقد أحدث الإنفجار حفرة هناك".

وقال أوليه الذي يسكن غير بعيد عن مكان سقوط الصواريخ الروسية: "ثلاثتنا كنا هنا: زوجتي كانت نائمة مع الطفل في غرفة واحدة وأنا كنت في الغرفة الأخرى. ركضا نحوي بعد الانفجار الأول. غطيتهم ببطانية واستلقيت على الأرض. وبعد الانفجار الثاني خرجنا وكان هناك دخان كثيف واشتعلت النيران في كل شيء".