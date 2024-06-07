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جدونا

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الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على قائمة "مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال"

الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على "قائمة الدول التي تقتل الأطفال"
الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على "قائمة الدول التي تقتل الأطفال" Copyright Fatima Shbair/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
Copyright Fatima Shbair/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
بقلم:  يورنيوز
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أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم إدراج إسرائيل على "قائمة العار" للدول التي تقتل الأطفال.

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قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان إنه أُبلغ بإدراج جيش إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تلحق أذى بالأطفال.

قائمة العار

وتضم بالعادة هذه القائمة الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة وترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.

وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسياً وقتلهم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات. في هذا السياق، اتهمت إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة تمس من حقوق الإنسان وحقوق الطفل.

وسيكون القرار الأممي بضم إسرائيل لـ"قائمة العار" ساري المفعول لمدة 4 سنوات.

ردود الفعل

وعقب القرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي هو "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".

وأضاف نتنياهو أن "الأمم المتحدة وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار قتلة حماس".

قوال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن القرار "سيكون له عواقب على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".

وأوصى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بسلسلة من الإجراءات في أعقاب القرار، منها قطع جميع الاتصالات مع مبعوث الأمين العام أنطونيو غوتيريش لعملية السلام، تور فانسلاند، وعدم الموافقة على تأشيرة دخول لبديله، الذي يتولى مهامه.

المصادر الإضافية • اب

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