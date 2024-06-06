بقلم: يورونيوز

داخليا يزداد الضغط على نتنياهو بعد ان خيّر حزب عظمة يهودية بزعامة الوزير بن غفير رئيس الوزراء بين البقاء في اليمين الأيديولوجي وبين التحرك مع غالانت وغانتس

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تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ244 دون أي انفراجة في مباحثات وقف النار وتبادل الأسرى، فيما القصف العنيف ينصب حمما على المدنيين في وسط القطاع وجنوبه، وفي الجبهة الشمالية شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، ويزداد الحديث في تل أبيب عن زيادة احتمال شن حرب برية على حزب الله واقتراب موعدها.

أبرز أخبار الحرب في اليوم السابق

تطورات الحرب الإسرائيلية في يومها الـ244