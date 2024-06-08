Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

تعرف على أبرز 9 نقاط من المقترح الأمريكي لما بعد الحرب في غزة

مباني مدمرة في جباليا، قطاع غزة
مباني مدمرة في جباليا، قطاع غزة Copyright Hatem Moussa/Copyright 2023 The AP.
Copyright Hatem Moussa/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية مقترحا لوثيقة أمريكية لمرحلة مابعد الحرب على قطاع غزة، وتضمنت الوثيقة 9 نقاط أساسية أبرزها قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

  1. وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
  2. إعمار غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات الإغاثية الدولية.
  3. نزع سلاح "الجماعات الإرهابية" في غزة رفضا لإستمرار حكمها.
  4. انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة دون "انتقاص الأراضي" والسماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.
  5.   توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينيةحيث ستتلقى الدعم من الشركاء الدوليين خلال فترة مؤقتة بعد الحرب.
  6. استئناف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
  7. دعوة السلطة الفلسطينية لإصلاحات تتعلق بالشفافية والفساد وإصلاح نظام الصحة والرعاية الاجتماعية.
  8. إمكانية التطبيع بين السعودية ودول عربية أخرى مع إسرائيل.
اعلان

 

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مجموعة الدول الثماني الإسلامية تدعو إلى وقف فوري وغيرمشروط لإطلاق النار في غزة

موقع أكسيوس: خلية أمريكية ساعدت الجيش الإسرائيلي في تحرير المحتجزين الأربعة في غزة

شاهد: حالة من الرعب والهلع يعيشها الفلسطينيون إثر هجوم مكثف على النصيرات ودير البلح

ضحايا إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة سياسة