تعرف على أبرز 9 نقاط من المقترح الأمريكي لما بعد الحرب في غزة

بقلم: يورونيوز مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"

نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية مقترحا لوثيقة أمريكية لمرحلة مابعد الحرب على قطاع غزة، وتضمنت الوثيقة 9 نقاط أساسية أبرزها قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. إعمار غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات الإغاثية الدولية. نزع سلاح "الجماعات الإرهابية" في غزة رفضا لإستمرار حكمها. انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة دون "انتقاص الأراضي" والسماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم الأصلية. توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينيةحيث ستتلقى الدعم من الشركاء الدوليين خلال فترة مؤقتة بعد الحرب. استئناف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. دعوة السلطة الفلسطينية لإصلاحات تتعلق بالشفافية والفساد وإصلاح نظام الصحة والرعاية الاجتماعية. إمكانية التطبيع بين السعودية ودول عربية أخرى مع إسرائيل.

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وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين