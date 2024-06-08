مجموعة الدول الثماني الإسلامية تدعو إلى وقف فوري وغيرمشروط لإطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

دعت مجموعة الدول الثماني الإسلامية السبت في بيان إلى “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإلزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية”.

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واجتمع وزراء خارجية دول مجموعة الدول الثماني الإسلامية، والتي تضم تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش في مدينة اسطنبول التركية لبحث الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت المجموعة في بيانها، "أحقية الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه كاملة وأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

تهدف المجموعة التي تأسست عام 1997 في تركيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه لتناول قضية سياسية كالقضية الفلسطينية.