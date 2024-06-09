بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ 247، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المكثفة على مختلف أنحاء القطاع.

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وأدان الاتحاد الأوروبي، "مجزرة النصيرات" التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني، والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه المدينة وتنفيذه هجوما واسع النطاق لتحرير أربعة محتجزين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي يدين المجزرة الجديدة بحق المدنيين بالنصيرات بأشد العبارات، يجب وقف حمام الدم في غزة فورا".

من جانبه، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، الأحد، إن "شبح المجاعة يخيم في غزة وسجلنا علامات سوء التغذية على بعض الأطفال، أحصينا نحو 50 طفلا يعانون من سوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط".

وأشار إلى أن "المنظومة الصحية في غزة هي هدف للاحتلال لكننا نحاول استئناف الخدمات الطبية بالحد الأدنى".