بقلم: يورونيوز

شاهد: مظاهرة حاشدة لأمريكيين يدعمون فلسطين أمام البيت الأبيض

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تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج البيت الأبيض بعد ظهر السبت للتعبير عن استيائهم من طريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.

ويطالب المتظاهرون بإنهاء الحرب فضلاً عن وقف الدعم المالي والعسكري الأمريكي لإسرائيل.

وجاءت المظاهرة تزامناً مع يومٍ دامٍ شهده قطاع غزة بعد مقتل أكثر من 200 شخص جراء القصف الإسرائيلي لمنطقتي مخيم النصيرات ومدينة دير البلح.