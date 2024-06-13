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شاهد: متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يسيطرون على مبنى في جامعة كاليفورنيا

الشرطة تستعيد مبنى في جامعة كاليفورنيا سيطر عليه مناصرون لفلسطين
الشرطة تستعيد مبنى في جامعة كاليفورنيا سيطر عليه مناصرون لفلسطين Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  Amel Gara Aliيورونيوز مع اب
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سيطر محتجون متضامنون مع الفلسطينيين على مبنى، اليوم الخميس، في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، حيث كانت شرطة حرم الجامعة تراقب الوضع بينما احتمى موظفون بالداخل.

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وقال إريك فروست هولينز، وهو متحدث باسم الجامعة، إن مجموعة من 50 إلى 100 شخص حاصرت مخارج الدور الأول ومنعت الوصول إلى ممرات تحيط بالمبنى، وبالتالي طلبت الجامعة من الموظفين الاحتماء بمكانهم وفق ما نقلته صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وأعلنت الجامعة على موقعها الإلكتروني، أن كل الفصول  بالحرم الجامعي الرئيسي ستعقد عن بعد حتى إشعار آخر.

فيما وثقت صور من الموقع رسوماً على جدران المبنى، وعربات غولف مقلوبة، وطاولات  تغلق الساحة الأمامية لمبنى الجامعة.

وكانت الشرطة قد أحبطت محاولات إقامة مخيم جديد في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، الثلاثاء الماضي، وقالت الشرطة في بيان وقتها إنها ألقت القبض على نحو خمسة وعشرين شخصاً بتهمة التعطيل المتعمد للأعمال الجامعية، وشخص واحد اعترض على عمل أحد الضباط.

وكانت جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس قد شهدت اضطرابات متكررة جراء أسلوب تعامل إدارة الجامعة مع رافضي الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، وأضرب عدد من الباحثين الأكاديميين في 20 مايو/ أيار الماضي اعتراضاً على ما وصفوها بـ"ممارسات عمل غير عادلة" في تعامل الجامعة مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة.

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