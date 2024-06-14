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عاجل. حرب غزة| قصف متواصل على القطاع وتصعيد مستمر في شمال إسرائيل وبايدن يستبعد التوصل لاتفاق هدنة قريبًا

جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ251 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، استمر القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة.

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ومع استمرار القصف، تستمر الأوضاع الإنسانية هناك في التدهور، مع استمرار شح المساعدات الغذائية والإنسانية التي تدخل القطاع.

كما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا متواصلًا، حيث يستمر مقاتلو حزب الله اللبناني بإطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل ردًا على اغتيال قائد عسكري بارز في الحزب منتصف هذا الأسبوع.

وما يزال الغموض يلف موضوع التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد أن سلمت الفصائل ردها على المقترح الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا، مع بعض التعديلات.

في هذا السياق قال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس إنه ناقش على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا وقف إطلاق النار في غزة، واستبعد التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل قريبًا. واتهم بايدن حركة حماس بأنها  "العائق الأكبر الآن أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة".

أبرز تطورات اليوم:

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إسرائيل جو بايدن حركة حماس غزة هدنة حزب الله