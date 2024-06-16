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شاهد: الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في موسكو.. والرئيس الشيشاني يتمنى أن لا تندلع حروب آخرى

صلاة عيد الأضحى في مسجد كاتدرائية موسكو يوم الأحد 16 يونيو 2024.
صلاة عيد الأضحى في مسجد كاتدرائية موسكو يوم الأحد 16 يونيو 2024. Copyright أ ب
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بقلم:  يورونيوز
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احتفل المسلمون في مختلف أنحاء روسيا، الأحد، بعيد الأضحى المبارك، وتوافدوا إلى المساجد لأداء صلاة العيد.

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وشهدت العاصمة موسكو توافد الآلاف من المصلين إلى مسجد الكاتدرائية المركزية، حيث امتلأت ساحته وخارج الأسوار بالمصلين.

كما شهد مسجد أحمد قديروف في العاصمة الشيشانية غروزني، أحد أكبر المساجد في أوروبا، مشهدا مماثلا، حيث أدى آلاف المصلين صلاة العيد في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والفرح.

وفي كلمة ألقاها خلال حضوره في المسجد، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف: "في هذه الأيام المباركة، أتمنى أن يسود السلام والاحترام، وأن يكون هناك دائما تفاهم متبادل بين الناس. وألا تحدث حروب مرة أخرى، وأن نتعامل دائما مع بعضنا البعض بحب واحترام".

وعادة ما يتم الاحتفال بالعيد بذبح الأضاحي وتقاسم اللحوم مع الفقراء والمساكين، وبشراء ملابس جديدة وهدايا للأطفال.

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