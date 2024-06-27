نفتالي بينيت للإسرائيليين: لا تغادروا البلاد وتذكروا أنه بعد 3 سنوات من المحرقة أسسنا دولة إسرائيل

بقلم: يورونيوز

دعا نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الإسرائيليين إلى البقاء في البلاد وعدم مغادرتها، في تغريدة نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء، قال بينيت "لا تغادروا البلاد".

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وأشار في تغريدته إلى حديثه مع مهندسة برمجيات بارعة، أخبرته بأنها تعتزم مغادرة إسرائيل مع عائلتها إلى دولة أوروبية قبل بداية العام الدراسي المقبل، ما أصابه بحزن شديد.

وأضاف بينيت "صحيح أننا نعيش في أصعب فترة منذ حرب الاستقلال، مقاطعة دولية، تضرر الردع، 120 إسرائيليا في الأسر، آلاف العائلات الثكلى، الجليل مهجور، آلاف المهجرين، وزراء لا يهتمون إلا بأنفسهم، فقدان السيطرة على الاقتصاد والعجز.. كل هذا صحيح.. ولكن من المؤكد أننا قادرون، وسوف نخرج من هذه الحفرة".

ومع ذلك، شدد بينيت على أن إسرائيل قادرة على التغلب على هذه التحديات، وأعرب عن قلقه إزاء الحديث عن مغادرة البلاد. وأكد على أهمية بقاء كل موهبة وتفاني شعب إسرائيل للمساهمة في الخروج من هذه الأزمة وإعادة بناء البلاد.

وقال بينيت للشعب الإسرائيلي: "ستكون السنوات الخمسون القادمة مليئة بإعادة البناء، والفرح الإبداعي، والأمن والنمو. سيحدث ذلك بسرعة أكبر مما تتصورون، لأننا شعب يعرف كيف ينهض بسرعة من الأزمات. تذكروا أنه بعد ثلاث سنوات فقط من المحرقة الرهيبة، أسسنا دولة إسرائيل".

وكان موقع "زمان إسرائيل" الإخباري العبري قد ذكر في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن بيانات صادرة عن سلطة السكان والهجرة العبرية، أن أكثر من نصف مليون إسرائيلي غادروا البلاد خلال الستة أشهر الأولى من الحرب الدامية على قطاع غزة، دون أن يقتطعوا تذكرة عودة.

يبلغ عدد السكان الإسرائيليين حوالي عشرة ملايين نسمة وفقًا لدائرة الإحصاء الإسرائيلية، ويشمل هذا أكثر من مليوني شخص من فلسطينيي الداخل وحوالي 400 ألف فلسطيني في القدس. كما يوجد عدد كبير من الإسرائيليين ذوي الجنسيات المزدوجة، والذين يحملون أكثر من جواز سفر واحد.